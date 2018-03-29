Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da gerginlik!

Trabzonspor maçına hazırlanan Galatasaraylı oyuncular, Tolga ve kaleci Carrasso birbirine girdi.

Güncellenme 29 Mart 2018 09:52

Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında oynanması planlanan Trabzonspor ve Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarında Tolga Ciğerci ve kaleci Carrasso arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi.

Kısa bir gerginlik yaşandı

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu hazırlıklar devam ederken dünkü idmanında kısa bir gerginlik yaşandığı ortaya çıktı.

"Golü senin yüzünden yedim"

Galatasaray'ın yedek kalecisi Carrasso, çift kale maçta yediği bir golden sonra Tolga Ciğerci'ye tepki gösterdi. Hatası nedeniyle Tolga'ya kızan ve "Golü senin yüzünden yedim" diyen Carrasso'yu diğer oyuncular sakinleştirmiş.

Terim’den Carrasso’ya moral

Bu gerginlik sonrası ise Carrasso ile Tolga idman bitiminde birbirlerine sarılarak barıştı. Bu sırada Teknik adam Fatih Terim Carrasso'nun yanına giderek Fransız oyuncuya moral verdi.