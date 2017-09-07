Trabzonspor, Jose Sosa ile anlaşmaya vardı!

Trabzonspor, bir dönem Beşiktaş forması giyen Milan'ın Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa ile anlaşmaya vardı.

Güncellenme 07 Eylül 2017 22:20

Orta sahada oyun kurucu pozisyonuna transfer arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Milan’da forma giyen Jose Sosa ile anlaşmaya vardı.

Daha önce transferi için kulübü Milan ile anlaşan Trabzonspor´a Sosa’dan da olumlu yanıt geldi. Bugün bordo-mavili yöneticilere dönüş yapan Arjantinli orta saha oyuncusunun, Trabzonspor´un teklifini kabul ettiği öğrenildi. Sosa transferi için prosedürlerle ilgili görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. 2016-17 sezonunda Milan forması ile 19 maçta görev alan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2017-18 sezonunda forma şansı bulamadı.

2015-1016 sezonunda Beşiktaş forması giyen Jose Sosa, böylece bir yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig’e dönmüş olacak.