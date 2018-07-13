Trabzonspor, İranlı oyuncu ile anlaştı

Hacısalihoğlu, İran Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu 22 yaşındaki Majid Hosseini ile anlaştıklarını duyurdu.

Güncellenme 13 Temmuz 2018 11:37

Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor'un Başkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, transfer süreciyle ilgili değerlendirme yaptı.

beIN Sports'a konuşan Hacısalihoğlu, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda İran Milli Takımıyla boy gösteren 22 yaşındaki Majid Hosseini ile anlaştıklarını duyurdu.

Genç oyuncunun transferiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Hacısalihoğlu, İranlı Hosseini ile prensip olarak anlaştıklarını, son dakika pürüzü olmaması durumunda kısa süre içinde imzayı atacaklarını söyledi.

Gümdemlerindeki diğer oyuncularla ilgili konuşan Başkan, "Şu an sol kenar oyuncusu düşünüyoruz. Hocanın talebi bu yönde. Nordin Amrabat ile ilgili çalışmamız olmadı ama basına böyle haberler yayıldı. Sebebini bilmiyorum ama kendisiyle herhangi bir görüşmemiz olmadı. Juraj Kucka ile ilgili de bize ulaşmış herhangi bir teklif yok" dedi.