Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 yendi!

Süper Ligin 10. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Trabzonspor, 3 kırmızı kartın olduğu maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Güncellenme 29 Ekim 2017 23:14

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası müthiş bir derbiye sahne oldu. Trabzonspor ile Galatasaray'ın Akyazı'daki düellosunda kazanan 2-1'le Trabzonspor oldu.

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 10 maçlık yenilmezlik serisi son bulurken, 5 maçtır galibiyet göremeyen Trabzonspor, lideri yenerek ayağa kalktı.

İlk yarıda gol yok kırmızı kart var

Halis Özkahya'nın yönettiği maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Feghouli ile Olcay Şahan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

N'Doye ve Yusuf Yazcı Galatasaray'ı boş geçmiyor

Bordo-mavililer ikinci yarıda etkili bir futbol sergilerken, 49. dakikada N'Doye'un golüyle öne geçti. N'Doye, Galatasaray karşısında kariyerindeki 3. golünü atarken, Süper Lig'deki gol sayısını da 6'ya çıkarttı.

Trabzonspor, 69'da Yusuf Yazıcı ile farkı 2'ye çıkarırken, bu gole Galatasaray 88'de Rodrigues'le karşılık verdi.

90+3'te bir kırmızı daha

G.Saray beraberlik için yüklenirken 90+3'de Badou N'diaye gördüğü 2. sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor derbiyi 2-1 kazandı.