Trabzonspor, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Trabzonspor'da Akhisar karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.

Güncellenme 16 Ekim 2017 01:26

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı alındı.

Evinde Akhisarspor'a karşı aldığı 6-1'lik yenilgi sonrasında tepkileri üzerine çeken deneyimli teknik adamın Trabzonspor ile yolları ayırdığı ifade edildi.

Trabzonspor iki hafta önce yine bir kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlamıştı. 3-0 öne geçtiği karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrılan Trabzonspor'da Ersun Yanal eleştirilmeye başlanmıştı.