Trabzonspor, Burak Yılmaz’ın transferini duyurdu

Trabzonspor, Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Güncellenme 04 Ocak 2019 12:18

Trabzonspor, Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Siyah-beyazlı ekibin bu kapsamda, Trabzonspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 8.429.708 TL ödeyeceği belirtildi.

Burak’a ne kadar ödenecek?

Öte yandan Trabzonspor, Burak Yılmaz’ın 10 milyon 656 bin TL'lik alacağını, futbolcuya üç taksitte ödeneceğini duyurdu.

KAP’a açıklama yapan Trabzonspor şu ifadelere yer verdi:

“Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş., şirketimize, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8.429.708.-TL ödeyecektir.

Ayrıca; Şirketimiz ile Burak Yılmaz arasındaki 06.08.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan fesih anlaşması ile, Burak Yılmaz'ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2.155.000.-€ tutarındaki alacağından 450.000.-€ indirim yapılarak 1.705.000.-€ olarak uzlaşılmış, uzlaşılan bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10.656.000.-TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır.”