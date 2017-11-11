Trabzonlu mimar, Litvanya güzelini Türkiye'ye getirtti!

Miss Bikini Litvanya 2016 Güzeli Raimonda Gecaite, bir mimarlık firmasının akıllı ev projesi için Trabzon'a geldi.

Güncellenme 11 Kasım 2017 16:06

Daha önce 2015 Macaristan Güzeli'ni akıllı ev projesinin tanıtımı için Trabzon'a getiren mimar, şimdi de Miss Bikini Litvanya 2016 Güzeli Raimonda Gecaite'yi kente getirdi. Loft Park Residence Projesi ve E.Ö.Ç. Mimarlık firmasının tanıtım çekimleri için Trabzon'a gelen Raimonda Gecaite Yomra ilçesindeki Kaşüstümahallesinde akıllı ev inşaatına gelerek örnek bir evi gezdi.

E.Ö.Ç. Mimarlık sahibi Yüksek Mimar Emrah Ömer Çam ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Miss Bikini Litvanya 2016 Güzeli Raimonda Gecaite, projeyi ilginç bulduğunu belirterek benzer projeleri Danimarka'da gerçekleştirebileceklerini belirtti.

"Umarım benzer projeleri Danimarka'da gerçekleştirebileceğiz"

Projenin içerisinde en çok ilgisini çeken şeyin akıllı ev sistemleri olduğunu belirten Gecaite, "Danimarka'da bulunmama rağmen orada böyle özellikte kapının açılıp, kilitlendiği bir proje ile daha önce karşılaşmamıştım. Bu anlamda da proje oldukça ilgi çekici geldi. Tasarımı aynı şekilde modern ve farklı eşsiz olduğundan dolayı da Danimarka için uygun olan bir proje olduğunu düşünüyorum. Umarım benzer projeleri Danimarka'da gerçekleştirebileceğiz. Danimarka'da bazı müşteriler bularak onlarla birlikte bu projeleri gerçekleştirmek için çalışmalar yapacağız" dedi.

"İlk kez birisini Trabzon'a giderken görüyorum"

İlk kez Trabzon'a geldiğini dile getiren Gecaite, "Daha önce iki kez Türkiye'ye gelmiştim. Danimarka'dan Trabzon'a gelirken bilet veren kişi Trabzon'a gittiğimi görünce, 'Niye oraya gidiyorsun orası pek turistik bir yer değil ilk kez birisini Trabzon'a giderken görüyorum' dedi ve bu bana çok ilginç geldi" şeklinde konuştu.



Miss Bikini Litvanya 2016 Güzeli Raimonda Gecaite'yi yurt dışı temsilcisi olarak çağırdıklarını kaydeden Yüksek Mimar Emrah Ömer Çam, Türkiye'de 17 şehirde ve yurt dışında 7 ülkede toplamda 1 milyon m2 üzerindeki bir alanda mimari ve iç mimari anlamında ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.