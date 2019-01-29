Toyota'dan çok konuşulacak karar! Artık bunu yapmayacak

Dünya otomobil piyasasını sarsan emisyon skandalı sonrası Toyota, Türkiye'de dizel araç satmama kararı aldı.

Güncellenme 29 Ocak 2019 10:58

Dünya otomobil piyasasını sarsan emisyon skandalı sonrası taşlar yerinden oynadı. Avrupa’da uygulamaya konulan yasak ve sınırlamalar sonrası satışları düşen otomotiv devleri, bundan böyle dizel üretmeme kararı aldı. Bu firmaların başında da Japonya’nın önde gelen otomotiv devi Toyoto geliyor.

Otomobil satışlarına son verilecek

Cenevre Otomobil Fuarı'nda 2018’de araçlarını sergileyen Toyota, 2018 içerisinde Avrupa’da dizel otomobil satışlarına son vereceğini açıklamıştı.

Öncelik hibrit modellere verilecek

Otomotiv devlerini sarsan bu kararla ilgili Toyota Avrupa’dan yazılı bir açıklama yapıldı. Ana stratejilerinin hibrit modeller olduğunu vurgulayan marka, geleceğe baktıklarını, dizeller için daha az talep gördüklerini söyledi.

Toyota dizel satışını bitirdi

Alınan karar sonrası İtalya başta olmak üzere Avrupa’da dizel üretimini durduran Toyota, Türkiye'de de dizel otomobil satışını sonlandırma kararı aldı. Japon devi Türkiye’de dizel otomobil satışını bitiren ilk marka oldu.

Hibrit modeller, 14 Şubat’ta satışa çıkacak

Diğer yandan öncü firma, Corolla Sedan'ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Adapazarı'nda üretilen Corolla Sedan, daha prestijli tasarımı, en ileri teknoloji ve güvenlik donanımları ve hibrit motor seçeneği ile 14 Şubat'ta satışa sunulacak.