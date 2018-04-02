Tosun'un özel koruması her şey bir bir anlattı!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın özel korumalığını yapan Cafer Çolak şirkette neler döndüğünü bir bir anlattı.

Güncellenme 02 Nisan 2018 09:42

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın yakın korumalığını yapan Cafer Çolak, verdiği ifadede Aydın'ın bilinmeyen yönlerini anlattı. Kıbrıs tatiline giden Mehmet Aydın'a üç kez eşlik ettiğini anlatan Çolak, Kıbrıs'a gittiklerinde kumar oynamadığı zamanlar dışında odasında bulunduğunu, odasına girdiği zamanlarda içeride kokain kullanıldığını gördüğünü, odasına hayat kadınlarının da girdiğini, 2-3 günlük gidişlerinin olduğunu, Kıbrıs tatillerini bu şekilde değerlendirdiğini söyledi.

160 bin TL yatırmış

Çiftlik Bank soruşturmasının bir numarası olan Aydın hakkında kritik bilgiler veren eski koruma Cafer Çolak, Mehmet Aydın'ın Kıbrıs'taki kokain alemlerini de anlattı. Çolak ayrıca abilerinden borç alarak 160 bin TL yatırdığını ve kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.

Özel koruması olmuş

Çiftlik Bank'ta bir güvenlik görevlisi olarak 2017'de işe başladığını aktaran Çolak, Mehmet Aydın'ın bazı seyahatlerinde, cüssesinden dolayı, özel güvenlik olarak yanında yer aldığını, üç ay sonra da tamamen Mehmet Aydın'ın özel koruması olduğunu, kendisinden başka başka özel koruma olmadığını, sadece bazı açılışlarda güvenlik şirketinden başka korumaların da geldiğini anlattı.

Kıbrıs’ta kokain kullanmış

Çolak, Mehmet Aydın ile iki üç defa Kıbrıs'a gittiğini, bunun dışında yurtiçi seyahatlerinde de kendisine eşlik ettiğini, Kıbrıs'a gittiğinde kumar oynamadığı zamanlar dışında odasında bulunduğunu, kendisinin odasının dışında beklediğini, gelenlerin üzerine arayıp içeriye aldığını, içeriye girdiği zamanlarda kokain kullanıldığını gördüğünü, kokain kullanımında kendisine hiçbir ikramı olmadığını, hiçbir şekilde eşlik etmediğini, kullanmadığını, odaya hayat kadınlarının da geldiğini, 2-3 günlük gidişlerinin olduğunu, Kıbrıs tatillerini bu şekilde değerlendirdiğini söyledi.

5 bin TL maaş almış

Eski yönetim istifa edince Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Aydın'ın maaşlara zam yaptığını anlatan Çolak, hayatı boyunca asgari ücret ile çalıştığını, 5 bin lira maaşın kendisi için çok büyük bir fırsat olduğunu, o yüzden yapılan teklifi kabul ettiğini, fakat kendisine bir imza yetkisinin verildiğini, yetkili biri olduğunu daha sonra öğrendiğini, kimseden para çalmadığını belirtti.

Borç alıp para yatırmış

Çolak, maaşı dışında para almadığını, Aydın'ın şu an nerede olduğunu bilmediğini, en son Ocak'ta yüz yüze görüştüklerini, yurtdışına çıkıp geri geleceğini söylediğini, dolandırıcı olduklarını bilmediğini, bu durumdan haberdar olması durumunda borç parayla şirkete yatırım yapmayacağını, kendisinin 160 bin TL yatırdığını, 40 bin TL'sini geri alamadığını, içerisinden çıkamayacağı ve kendisini aşan bir durumun içinde düştüğünü aktardı.