Tosuncuk, malikane ve Ferrari satın almış!

Binlerce kişiyi dolandırarak Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın 2017'de malikane ve Ferrari satın aldığı ortaya çıktı.

Güncellenme 21 Mart 2018 12:51

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'la ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Aydın'ın geçen yıl Uruguay'a giderek Ferrari marka bir araç, bir malikane ve bir yat aldığı ortaya çıktı. Aydın'ın aldığı tüm mülkleri Uruguay'da yaşayan ve inşaat işleriyle uğraşan Osman K. isimli bir Türk'ün üzerine kayıt ettirdiği iddia edildi.

Ferrari ve malikane satın aldı

İddiaya göre yüzbinlerce vatandaşı mağdur eden Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, 2017'de Uruguay'a giderek başkent Montevideo'da özel korunaklı ve sadece mülk sahiplerinin girebildiği Marina de Santa Lucia'da lüks bir malikâne, 640 bin dolara Ferrari marka bir araç ve bir yat aldığı ortaya çıktı.

Osman K.'nın üzerine kayıtlı

Aydın aldığı tüm mülkleri 10 yıl önce Uruguay'a yerleşen Türk asıllı Osman K. isimli bir şahsın üzerine kayıt ettirdiği belirtildi.

9 bin dolara kiraya verdi

640 bin dolar vererek aldığı Ferrari satın alan Mehmet Aydın'la irtibata geçen Uruguaylı bir şirket, lüks bir malikane ve yat satmayı teklif etti. Teklifi kabul eden Aydın, yatı satın aldıktan sonra ayda 9 bin dolar ücretle kiraya verdi.

Uruguay'da Ferrari'yi kullandı

Daha önce Uruguay'a giden Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, bu ülkeden kaldığı zamanlarda Osman K.'nın üzerine satın aldığı Ferrari'yi kullandı.

"Ferrari babamın hediyesi"

İddiaya göre, Aydın kendisine Ferrari hakkında soru soran komşularına, 'Ferrari babamın hediyesi' cevabını verdi. Aydın'ın böylece bir süre önce hayatını kaybeden babasını da yalanına alet ettiği ortaya çıktı.