"Tosuncuk" INTERPOL'ün en çok arananlar listesine girdi

Kurduğu Çiftlik Bank'la binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın, INTERPOL'ün en fazla arananlar listesine girdi.

Güncellenme 09 Ocak 2019 17:14

Emniyet Genel Müdürlüğü, kurduğu Çiftlik Bank’la çok sayıda vatandaşı dolandıran ve kayıplara karışan Mehmet Aydın'ın INTERPOL tarafından en çok arananlar listesine alınması için girişimde bulundu.

Girişimler başarılı oldu

Yürütülen çalışma sonrasında Aydın, girişimler başarılı oldu ve bu isim listeye alındı.

INTERPOL listeye aldı

INTERPOL'ün sisteminde Aydın'ın bilgilerinin yanı sıra fotoğrafları da yer aldı.

Ağabey Fatih Aydın da listeye dahil edildi

Öte yandan bahsi geçen listeye aynı soruşturmada aranan Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın da dahil edildi.

Ne kadar dolandırmıştı?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016'dan bu yana 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edilmişti.