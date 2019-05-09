"Tosuncuk" hakkında istenen ceza belli oldu!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın hakkında istenen ceza belli oldu.

Güncellenme 09 Mayıs 2019 16:34

Çiftlik Bank dolandırıcılığı ile gündeme gelen ve “Tosuncuk” lakabı ile tanınan Mehmet Aydın’ın aralarında bulunduğu 48 sanıklı dava yarın başlıyor. Altı gün sürecek Çift Bank davasının ilk duruşmasında sanıklar ve avukatları dinlenecek.

Haklarında iddianame hazırlandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Çift Bank’a yönelik yürütülen soruşturma 26 Mart 2019 tarihinde tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli yer aldı. Aralarında bir numaralı firari sanık Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istendi. Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 13'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bazı isimler halen aranıyor

Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiğinin belirtildiği iddianamede, Türkiye'de bulundukları bilinen ancak henüz yakalanamayan Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdar Dosdoğru'nun yakalama emriyle halen arandıkları belirtildi.

Sanıklar yarın savunma yapacak

İddianame gönderildiği Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 11'i tutuklu 48 sanık yarın hakim karşısına çıkacak. 6 gün sürecek olan duruşma kapsamında yarın sanıklar ve avukatlarının savunma yapması bekleniyor. Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından mağdur beyanları dinlenecek.