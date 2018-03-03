"Tosun Paşa" ilk golünü attı!

Beşiktaş'tan Premier Lig takımlarından olan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, ilk golünü attı.

Güncellenme 03 Mart 2018 17:00

Devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun ilk iki maçtan sonra hep yedek kulübesinde kalmıştı. Tosun Burnley maçına ilk 11'de başladı. Teknik Direktör Sam Allardyce tarafından ilk 11'e alınan Cenk Tosun, Premier Lig kariyerindeki ilk golünü attı.

​Everton gol sonrası, resmi Twitter hesabından Cenk için "Tosun Paşa" paylaşımında bulundu. Ayrıca paylaşımda Türk bayrağı da kullanmayı ihmal etmedi.

Tosun'un golü sonrasında eski takımı Beşiktaş da Twitter hesabından Cenk Tosun için tweet attı.



