Tosic'in eşi Jelena'ya taciz iddiası

Beşiktaş'ın yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, trafik magandaları tarafından sıkıştırılıp taciz edildi.

Güncellenme 19 Kasım 2017 20:59

Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, yaptıklarıyla, giydikleriyle her seferinde olay yaratmayı başarıyor. Kendi ülkesinde ünlü bir şarkıcı olan ve marjinal tarzı ile sınırları zorlayan, Beşiktaş taraftarının Jelena yengesi, hayatının şokunu yaşadı.

Arabasında sıkıştırıp taciz ettiler

Uçankuş'un haberine göre; Beşiktaşlı Dusco Tosic'in pop şarkıcısı eşi Jelena Karleusa'yı iki trafik magandası arabasında sıkıştırıp taciz etti. Geçen günlerde iki trafik magandası Beşiktaşlı Tosic'in esşi Jelena'yı arabasında sıkıştırıp taciz etti.

Kocası koruma tuttu

Dusco Tosic de eşinin bir daha böyle şeyler yaşamaması için iki koruma tuttu. Jelena'nın artık her yere korumalarıyla birlikte gittiği öğrenildi.