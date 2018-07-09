Törene Karamollaoğlu da katılıyor!

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun da Külliye'deki törene katılacağı ortaya çıktı.

Güncellenme 09 Temmuz 2018 14:43

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bugün yapılacak törene katılacağı belirtildi. Öte yandan "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak yabancı konuklar, Ankara'ya gelmeye başladı. Karamollaoğlu'nun da bu kapsamda 10 bin kişinin katılacağı davete gideceği belirtildi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Karamollaoğlu’nun bugün 16.00’da Erdoğan’ın yemin töreninin ardından 18.00’da Külliye’deki törene katılacağı bildirildi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Beştepe'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin iştirak etmesi bekleniyor.

Törene katılmak için Türkiye'ye gelen ilk devlet başkanlarından biri Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodore Obiang oldu.

Törene katılacak liderlerden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir özel jetleriyle Esenboğa Havalimanı'na vardı.

Başkente 12.55’te ayak basan Taçi ile 13.00’da ulaşan Beşir'i Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci resmi törenle karşıladı.

Taçi ve Beşir, törenin ardından Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu’nda misafir edildi.