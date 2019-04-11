Toplu köpek kıyımının sorumluları serbest kaldı!

Ankara'da tavuk etiyle köpekleri zehirleyenlerin serbest kalması gönüllü avukatları gözyaşları içinde bıraktı.

Güncellenme 11 Nisan 2019 14:58

Ankara Yenimahalle’de polis ekipleri sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldükleri iddialarını soruşturmak üzere ekip oluşturuldu.

Üç kişi adliyeye getirildi

Ekibin çalışmaları sonucu gözaltına alınan L.Ö, M.D. ve A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Hakim serbest bırakıldı

Savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, "sahipli hayvanı öldürme" suçundan tutuklanma talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, zanlıları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Gönüllü avukatlar ağladı

Mahkeme salonundan çıkarılan şüphelilere, bir grup hayvansever tepki gösterdi. Avukatlar da kararı büyük bir üzüntüyle karşıladılar.

Zanlılar, polis gözetiminde adliye binasından çıkarıldı.

Tavuk etiyle zehirlemişler

Ankara'da, önceki gece Batıkent semtindeki Turgut Özal Mahallesi'ne minibüsle gelen kişilerin bıraktıkları tavuk etinden yiyen 16 sokak köpeği telef olmuş, bazıları da veteriner kliniğinde tedavi altına alınmıştı.