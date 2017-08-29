Topbaş açıkladı: "Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor"

İBB Başkanı Kadir Topbaş bugün akşam saatlerinden sonra Marmara Denizi'nde fırtınanın hakim olacağını ve AKOM'un tüm hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

Güncellenme 29 Ağustos 2017 13:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı ile ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak teyakkuz durumundayız. AKOM bu konu ile ilgili hazırlıklarını yaptı, çalışmalarını sürdürmekte. Vatandaşlarımız da hassasiyet gösterirse beraberce bu meteorolojik olayı sağlıklı bir şekilde geçirebiliriz" dedi.

Öğleden sonra kuvvetli esmesi beklenen rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AA muhabirinin İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, öğleden itibaren kuvvetli esecek olan rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın saat 02.00'den itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Bugün, yarın ve yarından sonra parçalı bulutlu havanın etkili olacağı İstanbul'da, bugün öğleden sonra Trakya'dan başlamak üzere kentin kuzey kesimlerinde sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.

Kentte hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin altında 27-28 derece dolaylarında olacak.

Topbaş: "Teyakkuz durumundayız"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı ile ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak teyakkuz durumundayız. AKOM bu konu ile ilgili hazırlıklarını yaptı, çalışmalarını sürdürmekte. Vatandaşlarımız da hassasiyet gösterirse beraberce bu meteorolojik olayı sağlıklı bir şekilde geçirebiliriz" dedi. (Milliyet)