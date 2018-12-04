Tolga Karel, TIR şoförü oldu
Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel, ABD'de TIR şoförü oldu.
Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel, iki sene önce ABD’ye yerleşmişti.
Sağlık turizmi işi iyi gitmedi
Burada bir süre sağlık turizmi ile ilgilenen Tolga Karel’in işleri istediği gibi gitmeyince sektör değiştirmek zorunda kaldı. Aynı zamanda ev olarak kullandığı iş yerini kapatmak zorunda kalan Karel, ABD’li eşinin ailesinin evine yerleşti.
TIR şoförü oldu
Uzun süredir işsiz olan Tolga Karel’in yeni mesleği TIR şoförlüğü oldu. Önce burada eyaletler arası TIR şoförlüğü kursuna yazılan Karel, geçtiğimiz günlerde seferlerini yapmaya başladı ve ilk durağı Teksas oldu.
Aylık kazancı 8 bin dolar
Yeni işine dair görüntüleri sosyal medya hesabında da paylaşan Karel’in aylık 8 bin dolar kazandığı öğrenildi.