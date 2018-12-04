Tolga Karel, TIR şoförü oldu

Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel, ABD'de TIR şoförü oldu.

Güncellenme 04 Aralık 2018 13:03

Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel, iki sene önce ABD’ye yerleşmişti.

Sağlık turizmi işi iyi gitmedi

Burada bir süre sağlık turizmi ile ilgilenen Tolga Karel’in işleri istediği gibi gitmeyince sektör değiştirmek zorunda kaldı. Aynı zamanda ev olarak kullandığı iş yerini kapatmak zorunda kalan Karel, ABD’li eşinin ailesinin evine yerleşti.

TIR şoförü oldu

Uzun süredir işsiz olan Tolga Karel’in yeni mesleği TIR şoförlüğü oldu. Önce burada eyaletler arası TIR şoförlüğü kursuna yazılan Karel, geçtiğimiz günlerde seferlerini yapmaya başladı ve ilk durağı Teksas oldu.

Aylık kazancı 8 bin dolar

Yeni işine dair görüntüleri sosyal medya hesabında da paylaşan Karel’in aylık 8 bin dolar kazandığı öğrenildi.