TOKİ'den yüzde 20 indirim müjdesi!

TOKİ, borcunu erken kapatana yüzde 20 indirim müjdesi verdi.

Güncellenme 24 Nisan 2018 11:33

TOKİ Başkanı Ergün Turan, mevcut borcunu erken kapatıp tapuyu almak isteyenlere her yıl uygulanan yüzde 20 indirim kampanyasının yarın başlayacağını duyurdu.

Kimler bu indirimden yaralanacak?

Turan, yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayan vatandaşların da yararlanabileceğini, borcun tamamını kapatamayan vatandaşların borçlarının yüzde 25'inden az olmamak kaydıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabileceklerini belirtti.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler ne yapmalı?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 24 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirten Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerektiğini, bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacağını söyledi.

O projeler dahil edilmedi

Turan, kampanyadan; satışları 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2016 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacağını, vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerin indirim kampanyasına dâhil edilmediğini belirtti.

Ne kadar borç kapatıldı?

Geçen yıl borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasından 17 bin 706 kişinin faydalandığını kaydeden Turan, 950 milyon 767 bin lira borç kapatıldığını ifade etti.

0,99 faizle konut imkanı

Turan, kampanya kapsamında konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan 0,99 faiz oranıyla konut kredisi kullanabileceklerini söyledi.