TOKİ'den dar gelirlileri sevindirecek proje!

TOKİ, Eylül ayında toplam bin 58 adet sosyal konutu ihaleye çıkarmaya hazırlanıyor.

Güncellenme 16 Ağustos 2018 16:16

Türkiye’de sosyal konut deyince ilk akla gelen firması TOKİ’nin Eylül ayında 4 ilde toplam 58 adet konutu ihaleye çıkaracağı belirtildi. İhale ile inşaat çalışmaları start alacak olan TOKİ konutları projeleri dar gelir sınıfındaki vatandaşlara tahsis edilecek.

Yurdun dört bir yanında oluşan barınma ihtiyacını karşılamak için konut üretimlerine ara vermeden devam eden TOKİ, geliri dar olan aileler için sürpriz bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyor.

70 bin konut projesi hedefte

2018 yılı hedeflerini açıklayan TOKİ bu doğrultuda, tüm olanaklarıyla çalışmaya devam ediyor ve bu yıl içerisinde toplam 70 bin konut üretmeyi hedefliyor

Hangi illerde yapılacak?

Eylül ayında mevcut projelerine 4 tane daha eklemeyi düşünen TOKİ, bahsi geçen projelerini Karabük, Malatya, Uşak ve Hakkari’de yükseltecek.

TOKİ’nin hayata geçirmeyi planladığı 4 projenin tam listesi ve ihale tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

Karabük Yenice Toki 2.etap 5 Eylül tarihinde,

Malatya Arapgir Toki 3.etap 6 Eylül tarihinde

Uşak Toki Evleri 18 Eylül tarihinde,

Hakkari Gupsi Karahallı Toki Evleri 17 Eylül tarihinde ihaleye çıkacak.