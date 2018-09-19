TOKİ indirim oranını yüzde 24 yaptı! Yeni kampanya başlıyor

TOKİ Başkanı Turan, bu yıl ikinci kez yüzde 24 indirim kampanyası yapılacağını söyledi.

Güncellenme 19 Eylül 2018 12:12

TOKİ Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve işyeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için bu yıl ikincisini yapacakları yüzde 24 indirim kampanyasının cuma günü başlayacağını söyledi.

Turan, her yıl yapılan indirim kampanyasında, borcunu peşin ödeyen vatandaşlar için yüzde 20 indirim uyguladıklarını, cuma günü başlayacak olan kampanyada indirim oranı yüzde 24’e çıkardıklarını belirtti.

Kimler indirimden yararlanacak?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 21 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini dile getiren Turan, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" dedi.

Turan, bu yıl ikincisini düzenledikleri indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını, yüzde 24 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da yararlanabileceğini, borcun tamamını kapatamayacak vatandaşların borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 24 indirim kampanyasından faydalanabileceklerini söyledi.

Ne zamana kadar sürecek?

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini vurgulayan Turan, "Kampanyamızdan, satışları 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dâhil edilmemiştir" dedi.

İndirimler neden bahar ayında oluyor?

Kampanyaların belirli prosedürlere ve vatandaşların durumuna göre yapıldığını ifade eden Turan, "Yaz aylarında indirim kampanyası yaptığımızda birçok vatandaşımız köyünde oluyor, tatilde oluyor. Bunun için indirim kampanyamızı bahar ayında yapıyoruz" diye konuştu.

Kaç kişi yararlanacak?

Kampanyadan yaklaşık 192 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanacağını belirten Turan, kampanya kapsamındaki konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabileceklerini de söyledi.