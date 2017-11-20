Tofaş'tan yerli otomobil üretmek isteyenlere örnek olacak hareket

Son günlerde Türkiye’de gündemi ‘yerli otomobil’ meşgul etse de otomotiv sanayinde yeni gelişmeler de yaşanıyor.

Güncellenme 20 Kasım 2017 14:52

KOÇ Holding ve Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) eşit hissedar olduğu Türk otomotiv şirketi Tofaş, 50 yıla yaklaşan tarihinin altın dönemlerini yaşıyor. 1 milyar dolarlık yatırımla Bursa’da üretilmeye başlayan ve yurtdışından da büyük talep gören ‘Egea Ailesi’nin başarısı ile her ay yeni rekorlara imza atan Tofaş, Bursa fabrikasının kapasitesini kademe kademe 450 bin adede, çalışan sayısını ise 10 bin kişiye çıkardı.

Bu yılın 10 ayında 300 bin adedin üzerinde üretime ulaşan ve bu üretimin 230 bin adedini ihraç eden Tofaş, yılı rekorla tamamlayıp, FCA’nın dünyadaki en stratejik üretim merkezi olduğunu bir kez daha göstermeye hazırlanıyor.

Çoklu marka bitti

Tofaş, Bursa’da Egea Ailesi ve Fiat Linea otomobil modellerinin yanı sıra uzun süre Minicargo projesi kapsamında Fiat, Citroen ve Peugeot markalarına, yeni Doblo projesi kapsamında ise Fiat, Opel, Vauxhall ve RAM markalarına da üretim yaptı. ‘Yaptı’ diyorum çünkü Fiat’ın önce Opel ardından PSA Grubu (Peugeot Citroen Grubu) ile yaptığı işbirliklerinin sonuna gelindi. Aslında Tofaş, uzun süredir Opel ve Vauxhall’a üretim yapmıyordu. Peugeot ve Citroen markaları için de uzun süredir çok cüzzi adetlerde üretim devam ettiğini biliyoruz. İşte bu üretim de 1 ay içinde tamamen bitiyor. Bu da Tofaş’ın çoklu markaya üretim stratejisinin sona geldiğini ortaya koyuyor.

Tofaş da değişim bununla da sınırlı değil. Geçtiğimiz hafta Bursa’da üretilen Linea’nın 2. jenerasyonu olacak ‘Cronos’ isimli yeni model ortaya çıkarken bu modelin Arjantin’de üretileceği açıklandı. Tofaş’ın 10 yıl önce İstanbul Boğazı’ndan dünyaya tanıttığı ‘Linea’ bu süre zarfından başarılı işlere imza attı. Ama Egea modeli sonrası Linea’nın biraz geri planda kaldığı da ortada. Zaten iç pazarda 7-8 bin adetleri aşamayan satışları da bunu ortaya koyuyordu. Ama Türkiye’de filo pazarının tercih etmesinden dolayı 2. jenerasyonu Arjantin’de üretilse bile az da olsa Linea’nın yani 1. jenerasyonun Bursa’da sınırlı sayıda üretime devam edeceği söyleniyor.

TÜRKİYE Mİ İTALYA MI?

Türkiye mi İtalya mı?

Tüm bu gelişmeler Tofaş cephesinde işlerin kötüye gittiğini değil tam tersine yoğun talep gören ‘Egea Ailesi’ne daha fazla konsantre olunacağını ortaya koyuyor. Çünkü gerek Linea, gerekse çoklu markalara üretim Tofaş’ı bir yere taşıdıktan sonra misyonunu tamamladı. Şimdi sektörde ‘Egea Ailesi’ne 4’üncü bir kardeşin ekleneceği konuşuluyor. Bu kardeşin de Avrupa’da ve Türkiye’de hızla büyüyen kompakt crossover (SUV) sınıfında yer alacağı söyleniyor. Tek bilinmeyen bu modelin Türkiye’de mi yoksa İtalya da mı üretileceği sorusu. Çünkü Fiat İtalya’da aynı sınıfta Fiat 500X ve Jeep Renegade modellerini, Bursa’da ise ailenin diğer üyelerini üretiyor. Tüm ailenin Bursa’da üretilmesi önemli. 4 markaya üretimin bitmesi, Linea üretiminin azalması Bursa’da kapasite sorununu ortadan kaldırıyor. Toyota’nın Sakarya’da aynı sınıfta C-HR’yi ürettiği, Hyundai’nin de İzmit’te benzer sınıfta bir model üreteceği düşünülürse, Tofaş’ın 4’üncü kardeşi Bursa’da üreterek önemli bir avantaj yakalayacağı da ortada.

Tofaş CEO'su sessiz kaldı

TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, hem Linea’nın 2.jenarasyonunun Arjantin’de üretilecek olmasına hem de Egea Ailesi’ne yeni bir üyenin katılıp katılmayacağına ilişkin sorularıma sessiz kalmayı tercih etti. Yani Eroldu, gelişmeleri ne doğruladı ne de yalanladı. Bu da her iki model konusunda da çalışmaların devam ettiğini ortaya koydu.



Subaru'dan vergi avantajlı XV



SUBARU’nun vergi avantajlı 1.6 litrelik Boxer benzinli motora ve sürekli dört çeker sisteme sahip yeni XV modeli 114 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni global platformun ilk temsilcisi olan XV’nin ‘Dünyanın En Güvenli Otomobil Markası’ olma hedeflerindeki önemli bir adım olduğunu dile getiren Subaru Genel Müdürü Halil Karagülle, Türkiye’de büyüyen SUV pazarında satış hedeflerinin bu yıl 300, 2018’de ise 1000 adet olduğunu söyledi. Karagülle yeni modelle ilgili şunları söyledi:

“2012 yılında ilk jenerasyonuyla kompakt SUV segmentinin oluşmasında öncü rol oynayan XV, ikinci neslinde SUV özelliklerini daha da arttırıyor. Çok daha sağlam gövde özellikleri, iyileştirilmiş yol tutuşu ve titreşimsiz sürüşün yanısıra, artan dingil mesafesiyle de çok daha geniş bir iç mekan sunuyor. Yeni XV, premium segmentte bile zor rastlanan, EyeSight sürüş destek teknolojisi, X-Mode, Sürekli Simetrik Dört Çeker Sistemi, Aktif Tork Yönlendirme, gelişmiş bilgi-eğlence donanımları gibi güvenlik ve konfor özelliklerini standart olarak sunan tek model”.