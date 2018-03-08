TMSF, o holdinge kayyum atadı!

TMSF, Antalya'da faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding'e kayyum atadı. Holdingin sahipleri hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Güncellenme 08 Mart 2018 11:02

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya'da faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding'e el konuldu. Holdingin sahipleri Recai Kırmızıtaş, İsmail Kırmızıtaş ve Hamza Kırmızıtaş hakkında ise gözaltı kararı verildi.

KHK ile kapatılan kurumlarla bağlantılıydı

Şirletin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ile irtibatlı olması nedeniyle KHK ile kapatılan kuruluşlarla ve soruşturulan şahıslarla parasal yönden ilişkili olduğu belirtildi.

Tüm mal varlıklarına el konuldu

İddiaya göre FETÖ soruşturmaları kapsamında adı geçen şirketlere TMSF tarafından kayyum atandı ve şirket yetkilileri Recai Kırmızıtaş, İsmail Kırmızıtaş ve Hamza Kırmızıtaş isimli şahısların tüm mal varlıklarına 671 sayılı KHK kapsamında tedbir konuldu.

Adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu bu kapsamda, verilen talimatla 3 şüphelinin adreslerine ve 4 şirketin faaliyet gösterdiği 3 adrese operasyon yapıldı. KOM ekipleri 2 şüpheli şahsı yakalarken, diğer bir kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.

Himmet adı altında fatura kesildi

Kırmızıtaş Holding'in FETÖ kapsamında el konulan mobilya devi şirket Opçin Mobilya'ya Himmet adı altında fatura kestiği de tespit edildi. Faturalar ise daha önce Öpçin Mobilya'da yapılan aramalarda ele geçirildi.