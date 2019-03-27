TL'ye Merkez Bankası desteği!

Geçen hafta bir günde neredeyse yüzde 6’yı aşan değer kaybeden TL, Merkez Bankası'nın hamlesi ile yeniden değer kazanmaya başladı.

Güncellenme 27 Mart 2019 10:12

Geçen hafta bir günde neredeyse yüzde 6’yı aşan değer kaybeden TL, Merkez Bankası’nın adımlarından sonra değer kazandı. Böylece dolar, 5.30'lara kadar düştü.

Merkezin hamlesi doları düşürdü

Cuma günü 5.84'leri gören dolar sonra harekete geçen Merkez Bankası'nın adımları doları düşürdü. Merkez Bankası bir hafta vadede repo fonlaması gerçekleştirmeyerek TL'nin değerlenmesini sağladı.

Daha sonra ise döviz karşılığı TL swap (takas) piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı. Bu durum TL'nin değerlenmesini sağlayarak doların 5.30'lara düşmesini sağladı.

Rezervlere ne kadar katkı sağlayacak?

Dolar 27 Mart Çarşamba sabahında 5.32'den başladı. Bankacılara göre Merkez'in attığı bu adımlar rezervlere bir haftada en az 2.5 milyar dolar katkı sağlayacak.

Uzmandan açıklama

Öte yandan yabancı bankaların TL elde etmek için kullandığı Londra swap(takas) piyasasında TL'nin faiz oranı yüzde 330'lere yükseldi. Bir bankacı, “Yurtdışındaki uzun pozisyonları çözmek adına TL kısıldığından Londra’da gecelik swap faizleri çok sert yükseldi. Yabancı yatırımcının elindeki TL çok azaldı ve TL ihtiyacı olan bu kadar yüksek faizleri göze alıyor. Bunun da etkisiyle dolar/TL gevşiyor” dedi.

Swap işlemi nedir?

Swap (takas) iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanır. Swap, özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.