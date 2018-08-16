TJK'dan ABD'ye boykot!

Türkiye Jokey Kulübü, ABD yarışlarına Müşterek Bahis Kabulü yapılmayacağını duyurdu.

Güncellenme 16 Ağustos 2018 14:35

TJK internet sitesinde yaptığı açıklamada, son dönemde Türkiye’ye karşı yürütülen ekonomi darbesine karşı milletçe yapılan mücadelede Türkiye Jokey Kulübü’nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlayan boykotta yerini aldığı belirtildi.

Bu kapsamda kulübün de üzerine düşeni yapacağı belirtilen açıklamada, Daha önce 31 Temmuz 2018 tarihinde web sitemizde ilan ettiğimiz Ağustos Ayı Yurtdışı Yarış Takvimi'nde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Hipodromlarındaki yarışlara Müşterek Bahis Kabulü yapılmayacaktır” dedildi.

Amerika Jokey Kulübü’nün Türkiye üzerinden oynanan at yarışlarından isim hakkı adında kazanç elde ettiği belirtildi.