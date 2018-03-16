Titan Kenan: Ben bile böylesini görmedim!

Yıllar önce Titan Saadet Zincirini kurarak 16.000 vatandaşı dolandıran Titan Kenan, Çiftlik Bank hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 16 Mart 2018 10:57

Yıllar önce 16.000 kişiyi dolandıran ve bu sebepten dolayı 10 yıl cezaevinde yatan 'Titan Saadet Zinciri'nin kurucusu olan Kenan Şeranoğlu, Çiftlik Bank'la ilgili açıklama yaptı. Şeranoğlu, "Vallahi çıldıracağım, böylesini görmedim" dedi.

Titan Kenan açıklama yaptı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın 70.000'den fazla kişiyi 500 milyon liradan fazla dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Günlerdir konuşulan Çiftlik Bank hakkında bir yorum da 'Titan Kenan' olarak bilinen Titan Saadet Zinciri'nin kurucusu Kenan Şeranoğlu'ndan geldi.

“Vallahi çıldıracağım”

İddiaya göre Kenan Şeranoğlu, yüksek kar getirisi vaadiyle binlerce insanı dolandırıp sırra kadem basan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın için, "Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya" yorumunda bulundu.

Halkı uyardı

Kenan Şeranoğlu, nedenini bilmeden dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis yattığını, Mehmet Aydın'ın insanları tokatladığını, dolandırdığını, kandırdığını ve krallar gibi kaçıp gittiğini söyledi. Bu durumu çok enterasan, çok acı bir şey olarak yorumlayan Şeranoğlu, "Ben böyle üç kağıtları bilmiyordum. Bugün öğrendim ki, böyle üç kağıt yapmak lazımmış Türkiye'de. Allah aşkına insanlar dikkatli olsunlar, böyle şeylere kanmasınlar" dedi.

Günah keçisi olarak kesildim

Kendisinin günah keçisi olarak kesildiğini iddia eden Kenan Şeranoğlu, "Hiç kimsenin 1 gram suyunu içmedim. Ben hayatımda hiç kimseyi dolandırmadım ama nedenini bile bilmeden 10 sene hapis yattım. 12 yıl Almanya'da yaptım ben bu işi. Geldim, Türkiye'ye dolandırıcı oldum. İnsanın aklı ermiyor. Birisi çıksın desin, benim Titan'dan 1000 mark alacağım vardı, bana 999 mark, 9 kuruş eksik aldım desin, 10 yıl daha yatarım. Bu kadar büyük konuşuyorum. Beni durup dururken hapse atmasalardı, Titan 120 yıl giderdi" dedi.

Belediye Başkanı da mağdur

Çiftlik Bank'ın en büyük mağdurları Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde yer aldı. 70.000 nüfuslu ilçenin Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, "5 ay önce bize geldiler. 700 milyon liralık yatırım yapacaklarını söylediler. Hepimizde büyük bir burukluk var. Şimdi de Uruguay'a kaçtığını duyuyoruz. Tosuncuk (Mehmet Aydın) bizi de kandırdı, tüm Türkiye'yi de kandırdı" dedi.