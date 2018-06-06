Tıp dünyası şokta! Yeni bir hastalık daha ortaya çıktı

Tıp dünyasının şoka sokan yeni hastalık, cep ve boyun hastalığı olarak adlandırılıyor peki bu hastalığın nedenleri neler, bu hastalığı nasıl anlarız?

Güncellenme 06 Haziran 2018 12:12

Cep telefonuna bakarak sokakta yürüyen pek çok insanla karşı karşıya gelmişsinizdir, bu kişilerin çoğu başını telefona doğru eğerek büyüklükleri birbirinden farklı telefonlara bakmaktadırlar. Baş ve boyun bölgesini olması gerekenin dışında sürekli aynı pozisyonda tutmak son derece zararlıdır ve ağrılara neden olur ilerleyen süreçte ise boyun fıtığına kadar varan sonuçlara götürebilir. Uzmanlar teknolojik cihazların neden olacağı ağrılara karşı alınması gereken önlemleri sıraladı.

Yeni bir hastalık

Her 10 kişinde birinde boyun ağrıları şikayeti bulunmaktadır. Normal şartlarda boynun ileriye doğru bakması gerekir kişiler telefon, tablet ve bilgisayar gibi araçlarla olması gereken durumda farklı bir pozisyona girer. Uzun süreli yanlış duruşlar zamanlar boyun ağrılarının oluşmasına neden olur. Hafif vakalarda durum boyun kas ağrılarına ilerlemiş vakalarda ise durum baş ağrısı ile birlikte kollarda karıncalanma ve uyuşma görülebilmektedir. İleri vakaların daha da ileri gitmesi durumunda disklerin zedelenmesi ile yırtılmalara ve boyun fıtığının oluşumuna neden olmaktadır.

Şikayetler

Sırt ağrısı

Boyun ağrısı

Baş ağrısı

Kollarda uyuşukluk ve karıncalanma

Kamburluk

Başın vücuda ağır gelmesi

Gece uyku kalitesinde düşüklük

Hastalığın oluşumunu önlemek ve dikkat etmek için neler yapılabilir?

Telefonunuzun açısını aşağıda tutmayın ve gözlerinizin açısına göre ayarlayın.

Kollarınızdan masa yardımı ile destek alarak kullanabilirsiniz.

Telefonunuzla uzun zaman geçireceğiniz zamanlarda sık sık molalar vermeye özen gösterin.

İdeal olan duruş pozisyonunda oturun ve dik durun.

Özellikle gençler ve çocuklar bilgisayar, telefon ve tabletle çok vakit geçirdikleri için bu tehlikeyle karşı karşıyalar.

Uzun süre aynı şekilde oturmak yerine sürekli esneme ve gerilme egzersizleri yapın.