Time'a kapak oldu, İslam dünyasını kızdıracak açıklamalar yaptı!

Suudi Arabistan'ın yenilikçi lider adayı Veliaht Prens Selman'ın Time dergisine yaptığı açıklamalar tartışma taratacak cinsten.

Güncellenme 07 Nisan 2018 11:13

Suudi Arabistan'ın yenilikçi lider adayı Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Amerikan Time dergisine kapak oldu. Prens, "Birisi kadınlar spor müsabakalarına katılamaz derse ona Peygamberimizi hatırlatırım. Hazreti Muhammed eşiyle (Hazreti Ayşe) yarışırdı" ifadelerini kullandı.

Kadınlar için spor açıklaması

ABD'nin dünyaca ünlü Time Dergisi'ne kapak olan Suudi Veliaht Prens Selman, birilerinin çıkıp da kadınlar spor müsabakalarına katılamaz demesi durumunda ona Peygamberin hatırlatılcağını, Hazreti Muhammed'in eşiyle (Hazreti Ayşe) yarıştığını, eğer birisinin çıkıp da kadınlar iş dünyasına atılamaz derse, ona da Hazreti Muhammed'in iş kadını olan eşinin (Hazreti Hatice) hatırlatılması gerektiğini söyledi.

Cinsiyet eşitliği açıklaması

ABD gezisi kapsamında Time dergisine röportaj veren Prens Selman, ülkesinde cinsiyet eşitliği alanında attığı adımlardan bahsederken, bir kez daha Hazreti Muhammed'in eşlerini örnek gösterdi.

Muhafazakarların tepkisini çekti

Veliaht Prens, kadınların toplumsal hayata daha fazla katılması gerektiğini, bunun muhafazakarların tepkisini çektiğini söyledi.

Peygamber'den örnek verdi

Prens Selman, "Eğer birisi çıkıp da kadınlar spor müsabakalarına katılamaz derse ona Peygamberimizi hatırlatırım. Hazreti Muhammed eşiyle (Hazreti Ayşe) yarışırdı. Eğer birisi çıkıp kadınlar iş dünyasına atılamaz derse, ona da Hazreti Muhammed'in iş kadını olan eşini (Hazreti Hatice) hatırlatırım" ifadelerini kullandı.

İsrail'e yeşi ışık yaktı

Veliaht Prens Selman, Filistin barışının sağlanması durumunda İsrail ile olası bir yakınlaşmanın söz konusu olabileceğini söyledi. Selman, "Eğer barış sağlanırsa elbette bir gün bizim de İsrail ile iyi ve normal ilişkilerimiz olacaktır" dedi.

Gözaltına alınacakların listesini Trum'ın damadı verdi

Diğer taraftan, yolsuzluk iddiası ile Veliaht Prens Selman tarafından gözalltına alınan isimlerin Amerikan istihbaratınca belirlendiği, listenin Prens'e Trump'ın damadı Jared Kushner'in ilettiği iddia edildi.