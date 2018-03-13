Tillerson'u görevden alan Trump'tan ilk açıklama!

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldıktan sonra bazı açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 13 Mart 2018 17:31

Ani bir kararla Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alan ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili açıklama yaptı. Trump, Tillerson ile düşüncelerinin aynı olmadığını, Pompeo'ya güveninin tam olduğunu, kırılma noktasının İran'la olan nükleer anlaşmanın olduğunu söyledi.

Pompeo'ya güven tam

Yapılan değişiklikten sonra açıklama yapan Trump, Tillerson'ı görevden alma kararını tek başına verdiğini, Tillerson ile birçok konuda fikirlerinin uyuşmadığını, Tillerson'un İran'la olan anlaşmayı iyi olarak gördüğünü, kendisinin bu anlaşmayı bozmak istediğini ya da bir şeyler yapmak istediğini, Tillerson ile düşüncelerin aynı olmadığını, Pompeo'ya güveninin tam olduğunu, ilk andan itibaren Pompeo ile çok iyi anlaştığını, iyi bir kimyalarının olduğunu, CIA'ın ilk kadın başkanının başarılı olacağına da emin olduğunu söyledi.

Gina Haspel CIA’in başına geçti

Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yapan Trump, Rex Tillerson'ın Dışişleri Bakanlığı görevinden alındığını açıklayarak hizmetinden dolayı teşekkür etti. Trump, Tillerson'ın yerine Dışişleri Bakanlığı görevine CIA Başkanı Mike Pompeo'nun getirileceğini belirtti. Trump, Pompeo için "Harika bir iş çıkaracak" ifadelerini kullandı. CIA yeni başkanının ise Gina Haspel olacağını duyuran Trump, Haspel'in bu göreve gelen ilk kadın olduğunu söyledi.

Daha önce de karşı karşıya geldiler

Trump'la birçok konuda karşı karşıya gelen Tillerson'un daha önce istifa ettiğini de iddia edilmişti.