TİKA'dan Akşener'e cevap

İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in ortaya attığı uçuk iddialara TİKA Başkanı Serdar Çam cevap verdi.

Güncellenme 06 Haziran 2018 12:26

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TİKA'nın bütçesiyle ilgili iddialarına sosyal medyadan yanıt veren TİKA Başkanı Serdar Çam, bütçelerinin iddia edildiği gibi 4 milyar dolar değil, TBMM’de kabul edilen bütçesinin yaklaşık 65 milyon dolar olduğunu belirtti.

Çam, açıklama yapmanın artık vacip olduğunu, TİKA bütçesinin 4 milyar dolar olduğu iddia edildiğini, bunun yaklaşık 18,5 milyar lira ettiğini söyledi.

TBMM'de onaylanmış bütçede TİKA'ya 2017'de Maliye'den tahsis edilen bütçenin 304 milyon lira, yani 65 milyon dolar olduğunu belirten Çam, bunun iddia edilen rakamın yüzde 3'ü olduğunu, TİKA'nın parasının bereketli olduğunu ifade etti.

Akşener, TİKA'nın yılda 4 milyar dolar harcadığını iddia ederek bunun hesabını soracağı şeklinde ifadeler kullanmıştı.

.