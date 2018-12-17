Ticaretteki Çin istilası, Almanya'yı harekete geçirdi
Almanya, Çinli firmaların ülkedeki şirketlere ortak olmasına sınırlandırma getirmeye hazırlanıyor.
ABD ve Çin arasındaki ticari savaş Avrupa’yı da etkisi altına aldı. Avrupa’nın ticarette söz sahibi olan ülkesi Almanya, bu savaşlara “soğuk” önlemlerle dahil oldu.
Almanya’dan önlem
Almanya bu kapsamda, ülkedeki stratejik öneme sahip şirketlerin Avrupa Birliği dışındaki ülkelerdeki şirketler tarafından satın alma ve birleşmelerini sınırlandırmaya yönelik önlem alıyor.
Çinli firmalara engel
Alman basınında yer alan habere göre Merkel hükümeti, bu hafta içinde kanun değişikliğine gidecek. Meclis’e gönderilecek kanunla birlikte özellikle Çinli firmaların Alman şirketlerindeki hakimiyetinin önüne geçilmesi planlanıyor.
Yüzde 10 ve üzeri ortaklıkta devlet onayı
Meclis’e sunulan ve yapılması planlanan değişikliğe göre, Avrupalı olmayan fon ya da şirketlerin, Avrupalı bir şirkete yüzde 10 veya üzerinde ortak olmak istemesi durumunda devletten onay almak durumunda olacak.
Bu firmalar dikkatle izlenecek
Bu oranın daha önceki yıllarda yüzde 25 olduğu ve yeni yasa ile özellikle stratejik önemi olan savunma, enerji ve gıda şirketlerindeki satın almaları dikkatle izleneceği belirtildi.
Artan ortaklık endişelendirdi
Alman basını bu değişikliğin; Çinli şirketlerin havaalanları, limanlar ve yüksek teknolojiye sahip firmalarda artan ortaklıları nedeni ile duyulan endişe nedeni ile yapıldığını belirtiyor.