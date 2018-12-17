Ticaretteki Çin istilası, Almanya'yı harekete geçirdi

Almanya, Çinli firmaların ülkedeki şirketlere ortak olmasına sınırlandırma getirmeye hazırlanıyor.

Güncellenme 17 Aralık 2018 13:35

ABD ve Çin arasındaki ticari savaş Avrupa’yı da etkisi altına aldı. Avrupa’nın ticarette söz sahibi olan ülkesi Almanya, bu savaşlara “soğuk” önlemlerle dahil oldu.

Almanya’dan önlem

Almanya bu kapsamda, ülkedeki stratejik öneme sahip şirketlerin Avrupa Birliği dışındaki ülkelerdeki şirketler tarafından satın alma ve birleşmelerini sınırlandırmaya yönelik önlem alıyor.

Çinli firmalara engel

Alman basınında yer alan habere göre Merkel hükümeti, bu hafta içinde kanun değişikliğine gidecek. Meclis’e gönderilecek kanunla birlikte özellikle Çinli firmaların Alman şirketlerindeki hakimiyetinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Yüzde 10 ve üzeri ortaklıkta devlet onayı

Meclis’e sunulan ve yapılması planlanan değişikliğe göre, Avrupalı olmayan fon ya da şirketlerin, Avrupalı bir şirkete yüzde 10 veya üzerinde ortak olmak istemesi durumunda devletten onay almak durumunda olacak.

Bu firmalar dikkatle izlenecek

Bu oranın daha önceki yıllarda yüzde 25 olduğu ve yeni yasa ile özellikle stratejik önemi olan savunma, enerji ve gıda şirketlerindeki satın almaları dikkatle izleneceği belirtildi.

Artan ortaklık endişelendirdi

Alman basını bu değişikliğin; Çinli şirketlerin havaalanları, limanlar ve yüksek teknolojiye sahip firmalarda artan ortaklıları nedeni ile duyulan endişe nedeni ile yapıldığını belirtiyor.