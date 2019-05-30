Ticaret krizi büyüyor! Çin, ABD'ye meydan okudu

Çin, ABD'nin kendilerine ekonomik bir terörizm uyguladığını açıklayarak, olası bir savaştan korkmadıklarını duyurdu.

Güncellenme 30 Mayıs 2019 13:14

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Cıng Hanhui, ABD tarafından ülkelerine açık bir ekonomik terörizm uygulandığını ifade ederek, bu savaştan korkmadıklarını söyledi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Cıng Hanhui, devlet başkanı Şi Cinping'in Rusya ziyareti öncesinde yaptığı basın toplantısında ABD'nin Çin'e yönelik ekonomik hamlelerine değindi.

ABD'nin Çin'e yönelik hamlelerinin 'açık bir ekonomik terörizm' olduğunu söyleyen Zhang, "Ticaret savaşına karşıyız, ancak ondan korkmuyoruz" dedi.

"Ticaret savaşında kazanan yoktur"

"Önceden planlanmış bu ticari çatışma açık bir ekonomik terörizm, ekonomik şovenizm ve ekonomik zorbalıktır" diyen Zhang, Çin'in ekonomik yaptırımlar uygulanmasına karşı olduğunu vurguladı ve "Ticaret savaşında kazanan yoktur. Bu ticaret çatışmasının aynı zamanda küresel ekonominin gelişmesi ve canlanması üzerinde ciddi bir olumsuz etkisi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu arada, Çin Komünist Partisi de, iki ülke arasında uzun süre devam edeceği öngörülen bu çatışma ortamında yurtsever söylemlerini artırdı.

Çin'in İngilizce yayın yapan resmi organlarından Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN) kurucusu, önce sosyal medya üzerinden tartıştığı bir Fox Business Network sunucusuyla tartışma düzenledi.

Tartışma, CGTN'den Liu Şin ile Business'ten Trish Regan arasında gerçekleşti.

Çin kendi çıkarlarını korumak için her şeyi yapacaktır

Tartışma sırasında Liu, kendisine "Burada olduğun için minnettarım" diyen Regan'ı Çin'e davet etti ve "Sana etrafı göstereyim" ifadelerini kullandı.

Çin'in resmi haber ajanslarından Halkın Günlüğü'nde yayınlanan bir yazıda da, "Çin'in kendi gelişimini ve çıkarlarını korumak için yapabilecekleri konusunda ABD'yi uyarıyoruz. Demedi demeyin" ifadelerine yer verildi.