Ticaret Bakanlığı'ndan milli hamle! Yerli malı böyle ayırt edilecek!

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de üretilen ürünlerin yerli olduğunu belirten bir simge için harekete geçti.

Güncellenme 18 Eylül 2018 09:55

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’de üretilen mallar için etiketlere yerli olduğunu belirten, ayırt edici işaret konulması zorun hala getiriliyor.

Zorunlu olacak

Buna göre Türkiye’de üretilen malların etiketlerinde, Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen şekil, logo veya işaretlerin bulunması zorunlu hale gelecek.

Resmi Gazete’de yayımlandı

Ticaret Bakanlığının "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığın belirlediği logo kullanılacak

Bahsi geçen düzenlemeyle, Türkiye’de üretilen malların etiketlerinde etiketlerinde Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretleri kullanma zorunluluğu getirildi. Etikette, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması gerekecek.

Yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler olmaması için önlem

Ayrıca, etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunlu tutuldu.

Hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak

Kullanılacak etiketlerin tarife ve fiyat listeleri tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak.

Ne zaman yürürlüğe girecek?

Yönetmelik 15 gün sonra yürürlüğe girecek.