THY'nin reklam filmini, dünyaca ünlü yönetmen çekti

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü yönetmen Ridley Scott'ın çektiği THY reklam filmi izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Güncellenme 04 Kasım 2018 13:07

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yeni reklam filmini paylaştı.

Çekim mekanı olarak THY’nin 777’si, İstanbul Havalimanı ve İstanbul’un güzelliklerinin kullanıldığı reklamda yeni kabin memuru üniformaları da dikkat çekti.

Başrolde Sylvia Hoeks var

Reklam filminin başrolünde, Hollandalı oyuncu Sylvia Hoeks oynadı. Seri olarak yayınlanması planlanan reklam filminin ilk bölümünde İstanbul Havalimanı, Yerebatan Sarnıcı, Ortaköy Camii, Çırağan Sarayı gibi İstanbul'un ünlü mekanlarına yer verildi.

Yönetmen Ridley Scott…

Son yıllarda dünyaca ünlü isimlere yer veren ve adından sıkça bahsettiren THY’nin yeni reklam filmi yayınlandı. Dünyaca ünlü ve Oscar Ödüllü Hollywood yönetmen Scott’ın yönettiği reklam filminin başrolünde Hollandalı oyuncu Sylvia Hoeks yer aldı.

Ridley Scott’ın kariyeri

Dünyaca ünlü yönetmen Ridley Scott; Gladyatör, Kara Şahin Düştü, Marslı, Amerikan Gangster, Thelma & Louise, Uzaylı, Robin Hood, Cennetin Krallığı gibi filmlere imza attı. 2003 yılında film endüstrisine katkılarından dolayı ünlü yönetmene ükesine 'Sir' unvanı verildi.

Filmin başrol oyuncusu Hoeks Festroia Uluslararsı Film Festivali'nde "Altın Film" ödülünü kazanan Tirza ve gişede büyük başarı elde eden Blade Runner 2049 gibi filmlerin başrolünde yer almıştı.