THY'nin Atina ofisine 'Ruvikonas' saldırısı

Türk Hava Yolları'nın Atina ofisine Ruvikonas üyeleri tarafından saldırı düzenlendi.

Güncellenme 13 Eylül 2017 13:58

Türk Hava Yolları'nın Atina ofisine saldıran bir grup, ofisin camlarını kırmaya çalıştı

Türk Hava Yolları'nın Atina ofisine bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Ofisin çamlarını kırmayan çalışan Ruvikonas üyeleri ofise giremedi. Saldırının yerel saatle 07.00 sıralarında meydana geldiği bildirildi.

Ruvikonas üyeleri daha önce de birçok bakanlık binasına benzer eylemler gerçekleştirmiş ve birçok kez binaları işgal etmişti.