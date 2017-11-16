THY'de flaş maaş gelişmesi!

Türk Hava Yolları ile Hava İş Sendikası, zam farklarının yatırılmasına ilişkin protokolü imzaladı.

Güncellenme 16 Kasım 2017 13:45

Türk Hava Yolları (THY) ile Hava İş Sendikası, zam farklarının yatırılmasına ilişkin protokolü imzaladı. Türk Hava Yolları’nın krizi gerekçe göstererek bu yıl uygulamadığı zam, enflasyonfarkları ile birlikte eksiksiz olarak Aralık ayı maaşlarında yatırılacak.



Türk Hava Yolları’nda binlerce çalışanın merakla beklediği zam farklarına ilişkin müjdeli haber geldi. Bugün THY ile Hava İş yönetimi bir araya gelerek 2017 yılına ilişkin verilmeyen zam farklarının eksiksiz iade edilmesi konusunda protokole imza attı.



Geçen yıl yaşanan krizi gerekçe göstererek THY yönetiminin talebi ve çalışanların büyük çoğunluğunun onayı ile zam farklarının bir sonraki yıl verilmesi konusunda protokole imza atan Hava İş, seçimi kazanır kazanmaz THY ile masaya oturdu. THY yönetiminden ücret farklarını eksiksiz isteyen Hava İş’in talebi THY yönetimi tarafından kabul edildi. Bugün bir araya gelen taraflar binlerce çalışanı sevindirecek imzayı attı.



Buna göre, 2017 yılından kalan her altı ay için yüzde 2.5 fark ile enflasyon farklarının(ilk altı ay %0.73 ve ikinci altı ay %1.89) hesaplanarak Aralık ayı maaşlarına yansıtılması karara bağlandı.