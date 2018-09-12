THY yeni kıyafetlerini tanıttı

Yeni havalimanına taşınmadan önce hazırlıklarını sürdüren THY, kıyafetleri de yeniledi.

Güncellenme 12 Eylül 2018 10:22

Türkiye’nin yüz akı THY, İstanbul’da yapımına devam eden yeni havalimanı için hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.

Lacivert içinde kaybolmuştu

Bu kapsamda ilk değişiklik kıyafetlerde yapılacak. Yeni kıyafetleri yorumlayan Hürriyet yazarı Uğur Cebeci de, THY kabin ekiplerinin yıllardır lacivert içinde kaybolduğunu, tasarımın toptancı ruhu ile hazırlandığını, bir havalimanında gördüğünüzde dikkat çekmediğini, birçok hava yolu uçuş ekibinden farkları olmadığını belirtti.

Uzaktan ayırt edilebilinecek

Cebeci, bunların hepsinin geride kaldığını, yıllar sonra yeni yönetimin işe ciddi bir biçimde el koyduğunu, şimdi bir havalimanında THY ekiplerini gördüğünüzde çok uzaktan “Bizimkiler” denebilineceğini ifade etti.

Güvenlik testleri yapıldı

Cebeci yazısında yeni üniformaların güvenlik testleri de yapıldığı bilgisini paylaştı. Buna göre; bir tahliye anında kabin ekiplerinin üniformaları içinde rahat hareket ettikleri belirlendi. Kumaşların tutuşma değerleri, yangın anında çıkaracakları dumana kadar her şey değerlendirildi.

Pilot kıyafetleri şimdilik aynı

Cebeci ayrıca pilot üniformalarının renginin şimdilik aynı kaldığını ancak daha sonra konuyla ilgili çalışmaların yapılacağını söyledi.

Üstün, sosyal medyadan paylaştı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY personelinin giyeceği yeni kıyafetlerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

“Çocuklar gibi heyecanlıyız”

Üstün, paylaşımında, "Yeni kıyafetleri ile bayram sabahını bekleyen bir çocuk gibi heyecanlıyız. O çocuk kadar hareketli ve dinamiğiz. Yeni evimizde yaşayacağımız sayısız güzel gün için meraklıyız. İstanbul Yeni Havalimanı’nda dünya havacılığını kırmızıya ve beyaza boyamak için sabırsızız” ifadelerini kullandı.