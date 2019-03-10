THY uçağı türbülansa girdi! Çok sayıda yaralı var

THY’nin İstanbul-New York seferini yapan uçağı, inişe 45 dakika kala ağır türbülansa girdi.

Güncellenme 10 Mart 2019 13:00

THY'nin İstanbul-New York seferini yapanuçağı inişe 45 dakika kala, hava türbülansa girdi. THY, 30 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığını ve kontrol için hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Bir kabin memurunun bacağı kırıldı

Türbülansa giren THY uçağının, saat 17.30’da JFK Havalimanı'na iniş yaptığı, 28’i yolcu 2’si kabin memuru olmak üzere toplam 30 kişinin de bazı yerlerinden yaralandığı belirtildi. Yaralı kabin memurlarından birinin bacağının kırıldığı, yaralanmaların geri kalanların kesik ve morluk gibi ufak yaralanmalar olduğu ifade edildi.

Uçak 17.30’da iniş yaptı

Liman İdaresi sözcüsü Steve Coleman, THY uçağının inişten 45 dakika önce aşırı türbülans yaşadığını, yaralıların Jamaika Tıp Merkezi ve Queens Hastanelerine gönderildiğini, bir mürettabatın ayağının kırıldığını, küçük yara alanların havaalanında tedavi edildiğini, uçağın 17.30’da iniş yaptığını söyledi.

THY’den açıklama

THY Basın Müşavirliği de; THY’nin uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tuttuğunu, yaşanan olay nedeni ile büyük üzüntü duyduğunu, yolcuların ve ekibin sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirtti.