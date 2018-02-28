THY pilot alımında rekor kıracak!

Türk Hava Yolları, yeni havalimanına geçiş kapsamında eğitilmek üzere çok sayıda pilot alacak.

Güncellenme 28 Şubat 2018 13:04

THY yeni Havalimanı'nın yapılmasına paralel olarak ekibini büyütme kararı aldı. Bu kapsamda pilot açığının ortaya çıkmaması için eğitimlerle yeni pilot yetiştirme çalışmaları başlattı.

Uçuş akademisinde kendi özel pilotlarını yetiştirmek için AÖF'te dahil olmak üzere üniversite mezunları arayan THY, 2019 yılında rekor sayıda pilot istihdam edecek.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Bugüne kadar her yıl yaklaşık 500 pilot alındığını, gelecek yıl 900 pilot alınacağını belirtti.

Pilotlar, 4 yıllık eğitim veren eşit ağırlık ve sayısal puan türleri ile üniversiteye yerleşmiş ve mezun olmuş öğrenciler arasından seçilecek.

Ön elemelerde geçerek THY'nin Uçuş Akademisi'ne kabul edilip eğitimi başarıyla tamamlayanlar, THY'nin uçaklarında ikinci pilot olarak uçuş yapmaya başlıyor. THY pilot eksiğini gidermek ve açığı gidermek için bünyesinde yer alan Havacılık Akademisi'nde eğitilmek üzere her yıl 500 pilot aday adayı ilanı veriyor.