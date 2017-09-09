THY dünyanın en büyüğü olma yolunda!

THY'nin hedefi, 2023'te 500 yolcu ve kargo uçağıyla dünyanın en büyük 5 hava yollarından biri olacak.

Güncellenme 09 Eylül 2017 11:20

Türk Hava Yolları (THY) Orta Avrupa Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Fatih Cığal, 2023 makro hedefleri kapsamında, 500 yolcu ve kargo uçağıyla operasyon yapan dünyanın en büyük 5 hava yollarından biri olmak bulunduğunu söyledi.

THY'nin İsviçre'de faaliyetlerine başlamasının 50. yılı dolayısıyla Zürih'te düzenlenen etkinliklere katılan Cığal, İsviçre'nin kendileri için çok önemli bir nokta olduğunu vurgulayarak, "Çünkü, hem Türk soydaşlarımızın yaşadığı, hem de ciddi iş ortaklarımızın ve büyük müşterilerimizin olduğu, haftada 64 sefer gerçekleştirdiğimiz, yıllık yaklaşık 700 bin yolcu taşıdığımız bir pazar. Sadece Türkiye'ye değil, aktarmalı seferlerle Afrika'ya, Ortadoğu'ya, Hint yarım adasına hatta Güney Amerika'ya İsviçre'den ciddi oranda yolcu taşıyoruz." diye konuştu.

Öncelikli hedeflerinin, ülkeler arasındaki ticareti artırmak için hava yolu köprüsü oluşturmak olduğunu dile getiren Cığal, İsviçre'ye Zürih, Cenevre ve Basel kentlerinden günün her saat diliminde İstanbul'a uçuş gerçekleştirdiklerini anlattı. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen İsviçrelilere günün her saatinde "en az zaman harcayarak" Türkiye'deki istedikleri noktaya alternatifli uçuş imkanı sağladıklarına dikkati çeken Çığal, bunun yatırım yapacak iş adamları için çok kıymetli olduğunu kaydetti.

"İsviçre'de hedef 1.5 milyon yolcu taşımak"

Çığal, İsviçre-Türkiye arasında sadece yolcu değil, Turkish Cargo vasıtasıyla ciddi oranda kargo taşımacılığı yaptıklarının altını çizdi. Cığal, "Müşterilerimizin ürünlerini güvenilir ve en kısa sürede Türkiye'de ve İsviçre'de istedikleri noktaya aynı gün içerisinde ulaştırmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Atatürk Havalimanının kapasitenin kısıtlı olmasından dolayı istedikleri frekans sayılarına ulaşamadıklarına işaret eden Çığal, üçüncü havaalanının açılmasını heyacanla beklediklerini söyledi.

Çığal, yeni havaalanının açılmasıyla birlikte İsviçre'deki yıllık yolcu kapasitesini önümüzdeki 5 yılda 2 kat artırarak 1.5 milyon civarına çıkarmayı hedefledikleri bilgisini paylaştı.

THY'nin hedefleriyle ilgili bilgiler de paylaşan Cığal, şöyle konuştu:

"2023 makro hedefimiz kapsamında 500 yolcu ve kargo uçağıyla operasyon yapan dünyanın en büyük 5 havayollarından bir tanesi olmak var. Bu hedef doğrultusunda muhtemelen Avrupa'nın en fazla yolcu taşıyan, pazara ürün olarak en fazla koltuk sunan havayolu şirketi olacağız. 2017 başından şu ana kadar baktığımız zaman ulusal bayrak taşıyıcıları ya da tam servis veren havayolları arasında Avrupa'da en fazla koltuk kapasitesine sahip havayoluyuz. Düşük maliyetli havayolu şirketleri (Easyjet ve Ryanair) hesaba katıldığında ise üçüncü sıradayız."

"Üçüncü havalimanını dört gözle bekliyoruz"

Cığal, uçuş sayılarının az olduğu Güney Amerika ve Uzakdoğu Asya'da daha fazla noktaya sefer gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, küresel ölçekte dünyada yolcuların ilk iki tercihi arasındaki yer alan havayolu şirketi olmayı hedeflediklerini vurguladı.Cığal, THY'nin uçuş noktası açısından dünyanın dördüncü büyük, uçulan ülke sayısı bakımından da dünyanın en büyük havayolu şirketi olduğunun altını çizdi.

İstanbul'da önümüzdeki yıl hizmete açılması beklenen yeni havaalanında operasyon yapmayı dört gözle beklediklerini dile getiren Cığal, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim'de operasyona başlamış olacağız. Böylelikle yıllık mevcut 65-70 milyon civarı yolcu kapasitesi olan İstanbul Atatürk Havalimanından ilk etapta 90 milyon yolcu kapasitesi olan bir havalimanına geçmiş olacağız. Bu ilave 20 milyonluk kapasite öncelikle bize daha fazla uçuş yapma imkanı sağlayacak. Transfer yolcularının bekleme sürelerinde de çok ciddi iyileşmeler olacak. Bu iyileşmeler bizim yolcularımıza çok daha kaliteli ürün sunmamıza, bunun da THY ürünlerinin daha fazla rağbet görmesine ve daha fazla yolcu taşımımamıza vesile olacağını bekliyoruz."