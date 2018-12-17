THY çalışanlarına müjde! Kanal İstanbul'da konut yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İstanbul Havalimanı'nda çalışanlara yapacağımız, ilk etapta yaklaşık 7 bin civarında konut projemiz var" dedi.

Güncellenme 17 Aralık 2018 15:08

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ne öncelik verildiğini, Kanal İstanbul'un 1/100.000 ölçekli planlarının yayımlanmadığını ama hazır olduğunu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ihale sürecini yürüttüğünü, ihaleye esas olmak üzere bazı noktaların kendilerine verildiğini, buraların alt ölçekli planlarının da bittiğini, 5000'lik ve 1000'lik planlar üzerinde çalışıldığını söyledi.

Öncelik Kanal İstanbul Projesi

Bakan Kurum, Kanal İstanbul güzergahı içinde yapılacak düzenlemeler hakkında da bilgi vererek, buranın master alanının yapıldığı sırada; bölgesel olarak finans adası, fuar alanı, üniversite alanı, yerleşim alanı gibi bir çok alanlarda çalışmalar da yaptıklarını, bu süreçte önceliğin Kanal İstanbul Projesi olduğu için oraya yoğunlaştıklarını, ileriki süreçte bu çalışmaların daha çok ön plana çıkacağını belirtti.

500 bin kişilik nüfus öngörülüyor

Proje kapsamında yaklaşık 500 bin kişilik bir nüfus öngörüldüğünü ifade eden Bakan Kurum, buraya yapacakları konut projelerini aynı zamanda İstanbul'un deprem dönüşümünde rezerv konut olarak kullanmak istediklerini söyledi.

THY çalışanlarına konut imkanı

Bakan Kurum, "Şehir meydanlarının olduğu, meydanların etrafında camiler, yeşil alanlar, sosyal alanların yerleştiği örnek bir proje olsun istiyoruz hatta bunun belki bir kısım örneğini de Türk Hava Yolları (THY) ile Emlak Konut'un beraber 3 milyon 600 bin metrekarelik bir alanı var, orada yapacağız. İnşallah ilk yerleşimi de orada, 3. Havalimanında çalışanlara yapacağımız, ilk etapta yaklaşık 7 bin civarında konut projemiz var. Bunun da inşallah Şubat ayında ihalesini gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Erişimin kolay olduğu bir proje olacak

Projenin ayrıntılarını da anlatan Bakan Kurum, bu projede zemin artı 4'ü geçmeyeceğini, örnek bir proje olduğunu, 3. Havalimanında çalışanların erişiminin kolay olduğu bir proje olacağını söyledi.