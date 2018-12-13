Theresa May, görevi bırakacağını duyurdu

Güvenoyunu 117’ye karşı 200 oyla kazanan May, 2022'de yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Güncellenme 13 Aralık 2018 16:29

İngiltere Başbakanı Theresa May, 2022 seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

Brüksel’de düzenlenen AB Zirvesi’ne katılan May, başka bir partinin İngiltere’yi seçime götürmesinin daha doğru olacağını söyledi.

May, güvenoyu sınavını geçti

2022 İngiltere seçimlerinden önce görevi bırakacağını da açıklayan May’in dün yapılan güvenoyundan başarılı çıkması da göreve devam etmesi için etkili olmadı.

Brexit Anlaşması’ndan memnun olmayan Muhafazakar Partililer, İngiltere Başbakanı Theresa May için güvenoyu oylaması çağrısında bulunmuştu. May, güven oylamasını 117’ye karşı 200 oyla kazanmıştı.