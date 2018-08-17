The Nun'ın aşırı korkunç fragmanı yayından kaldırıldı

Korku filmi The Nun’ın sadece 6 saniye süren tanıtımı aşırı korkunç olduğu ve YouTube politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırıldı.

Güncellenme 17 Ağustos 2018 16:28

Corin Hardy’nin yeni projesi The Nun’ın fragmanı aşırış korkunç olduğu gerekçesi ile YouTube’dan kaldırıldı. YouTube, görüntülerde kendi kurallarına aykırı olarak şiddet içeriği bulunduğu gerekçesiyle fragmanı kaldırdığını duyurdu.

100’den fazla RT aldı

Fragmanı ihbar eden bir Twitter kullanıcısının tweeti 100’den fazla RT alınca YouTube, sosyal medya kullanıcılarının şikayetine kayıtsız kalmadı.

Tanıtım 6 saniye

Altı saniyelik tanıtım önce sessiz başlıyor fakat hemen sonra bir işaretle korkutucu bir ses ve görüntü ekrana geliyor.

Uzun zamandır bekleniyordu

7 Eylül’de vizyona girmesi düşünülen, Demián Bichir ve Taissa Farmiga’nın başrollerde yer aldığı The Nun’ın fragmanı bir süredir bekleniyordu.

Başka bir filmin karakteriyken film oldu

Filmdeki karakter 2016’da yayınlanan James Wan’ın The Conjuring 2 filminde ortaya çıktı. Bonnie Aarons’ın canlandırdığı iblis rahibe karakteri başlı başına bir filmin baş karakterine dönüştü.

The Conjuring’nin de tanıtımı kaldırıldı

YouTube, “şok edici içerik politikasını” ihlal ettiğini ileri sürerek, yaklaşan The Conjuring tanıtımını da kaldırdı.

“Dehşet verici içeriklere karşı politikamızı” ihlal ediyor

YouTube, “Çeşitliliğe ve başkalarına saygı göstermeye değer veriyoruz ve reklamlar, web siteleri veya reklam ağımız için uygun olmayan uygulamalarla kullanıcıları rahatsız etmekten veya şoke etmekten kaçınmaya çalışıyoruz. Bu konuyu gündemimize taşıdığınız için teşekkür ederiz. Bu tanıtım bizim 'dehşet verici içeriklere karşı politikamızı' ihlal ediyor ve artık tanıtım olarak yayınlanmayacaktır" ifadesini kullandı.

Film daha sonra bir kullanıcı tarafından tekrar YouTube'a yüklendi.