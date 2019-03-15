The Economist: ABD, Türkiye'ye yaptırım kararı alabilir

The Economist; ABD ile Türkiye arasındaki S-400 geriliminin seçimlerde daha da artacağını iddia etti.

Güncellenme 15 Mart 2019 15:02

İngiltere’nin dünyaca ünlü dergisi The Economist, ABD ile Türkiye arasındaki S-400 geriliminin yaptırım boyutuna kadar ilerleyebileceğini, seçimde Türkiye’ye yönelik baskıların daha da artacağını yazdı.

Yaptırım yeninden gündemde

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alma kararı nedeniyle ABD ve NATO ile yaşanan gerilim devam ediyor. ABD yönetimi, Türkiye’nin S-400 almasının F-35 ortaklığında ve genel olarak ilişkilerde sorun yaratacağı yönünde mesajlar peş peşe gelirken, The Economist dergisi ABD’nin Türkiye’ye yeniden yaptırım kararı almasının gündemde olduğunu yazdı.

Pentagon, Türkiye’yi uyardı iddiası

İngiliz dergisinin son sayısında yayımlanan makalede, Pentagon’un Türkiye’ye S-400 almasının ‘ağır sonuçlar yaratacağı’ uyarısında bulunduğu, geçen hafta iki Amerikan Dışişleri yetkilisinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bu mesajı bizzat ilettiği belirtildi.

Seçimlerde baskı artacak iddiası

Derginin konuştuğu yorumcular, ‘Türkiye’nin S-400 anlaşmasından istese bile geri adım atmasının zor olduğunu, böyle bir kararın başta Suriye konusu olmak üzere Rusya ile ilişkilerde sorun yaratacağının’ altını çizdi. The Economist, “Çoğu yorumcu sorunun artık bir dönüm noktasına yaklaşıp yaklaşmadığı değil, bunun ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği ile ilgili olduğunu söylüyor. Bazıları, Amerika’nın Türkiye’de 31 Mart’ta düzenlenecek yerel seçimlerde baskıyı artırmaya karar verebileceğini söylüyor” ifadelerini kullandı.

F-35’lerin akıbeti ne olacak?

Haberde ABD’nin, Rus istihbaratı veya savunma sektörüyle mali temas kuran kişi ve kurumlara yönelik CAATSA isimli yasa kapsamında Türkiye’ye yaptırım uygulayabileceği belirtildi. Economist, ABD’nin teoride bu yaptırımlardan Türkiye’yi muaf tutabileceğini yazsa da, “Yetkililer bunun muhtemel olmadığını söylüyor. Bu sonbahar için ufukta bir başka mühlet daha var; iki F-35 uçağının Türkiye’ye ulaşması bekleniyor. Eğer iki NATO müttefiki bir çözüm bulamazsa, bu uçaklar Türk topraklarına hiçbir zaman inemeyebilir” ifadelerini kullandı.