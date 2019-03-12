TFF'nin başına o isim gelebilir

Rıdvan Dilmen, TFF Başkanlığına Demirören sonrası Nihat Özdemir'in geleceğini iddia etti.

Güncellenme 12 Mart 2019 09:20

Rıdvan Dilmen, Yıldırım Demirören’in istifasından sonra TFF Başkanlığına gelecek ismi açıkladı.

Demirören’den sonra kim gelecek?

Galatasaray’ın Antalyaspor’u 5-0 mağlup ettiği değerlendiren Dilmen, yorum sonra TFF’nin başına Demirören’den sonra kimin geleceğini de açıkladı.

Sürpriz isim

TFF Başkanlığı için Nihat Özdemir’in adının geçtiğini dile getiren Demirören, yönetimin böyle bir karar aldığını, hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Nihat Özdemir kimdir?

Diyarbakır’da 5 Nisan 1950’de dünyaya gelen Nihat Özdemir, ilk ve orta eğitimini burada tamamladıktan sonra Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden Makine Mühendisi olarak mezun oldu.

17 yıl Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanvekilliği görevinde bulunan Özdemir, bu görevinden 2011 yılında istifa etti.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’nın hissedarı olan Nihat Özdemir iki çocuk babasıdır.