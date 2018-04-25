TFF olaylı maçla ilgili kararını verdi!

TFF, merakla beklenen olaylı derbi hakkında kararını verdi.

Güncellenme 25 Nisan 2018 16:15

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 19 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı ağırladığı maç çıkan olaylar nedeniyle 57. dakikada hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilmişti. TFF bu olaylı maçla ilgili "devam" kararını duyurdu.

TFF'den açıklama yapıldı

Yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, 57. dakikada Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi" denildi.

Maçta oynayan ancak daha sonra sakatlanan Caner Erkin, 57. dakikada tekrar başlayacak derbide forma giyemeyecek. Federasyon, Caner için Beşiktaş'a oyuncu değiştirme hakkı verecek.

Ne yaşanmıştı?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti. Şenol Güneş'in kafasına gelen cisimle yaralanmasının ardından Mete Kalkavan ve yardımcıları soyunma odasına gitmiş ve talimatlar gereği geri çıkmamıştı.