TFF Fikret Orman'ı PFDK'ya sevk edecek

Konyaspor ile oynanan Süper Kupa maçında yaşanan olayların ardından "Bize ceza gelirse dünyayı ayağa kaldırız" diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı PFDK'ya sevk ediliyor

Güncellenme 08 Ağustos 2017 18:37

Sporx'in haberine göre Fikret Orman, Konyaspor maçında yaşananlar ile ilgili, "Konyaspor dost camiamız, kupayı kazanmaları onlara yakıştı, çok yakıştı ama orada seyirci yakışmadı. Konyaspor camiasının da bu taraftarlardan utanç duyduğunu düşünüyorum. Bir maçın sonucunda olayların buraya gelmesi acı verici. Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir. Kendi taraftarıma teşekkür ediyorum, galeyana gelmediler, küfürlere aldırış etmediler.

Duyuyorum ki ceza verilecekmiş. Burada bir ceza verilir ve Beşiktaş da bu cezanın içerisine sokulursa dünyayı ayağa kaldırırım. UEFA'nın bize yaptığını TFF bie yaparsa büyük olay çıkar, bu bir tehdit değildir" ifadelerini kullanmıştı.