TFF, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u PFDK'ya sevk etti

Güncellenme 22 Ağustos 2017 21:18

Süper Lig'in ikinci haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında yaşanan, 'saha olayları' ve 'talimata aykırı hareketler' nedeniyle her iki takım da Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden açıklanan PFDK kararları şöyle:



"Medipol Başakşehir Kulübü'nün 19.08.2017 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor - Medipol Başakşehir Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/11. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



Alanyaspor Kulübü kaleci antrenörü Fevzi Layiç'in 19.08.2017 tarihinde oynanan Bursaspor - Alanyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.08.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



Fenerbahçe Kulübü'nün 20.08.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/11. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



Trabzonpsor Kulübü'nün 20.08.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/11. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

İHA