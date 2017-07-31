TFF Başkanı Demirören Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş ile görüştü

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Yıldırım Demirören Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.

Güncellenme 31 Temmuz 2017 16:44

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve İcra Kurulu üyeleri, sabah saatlerinde bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yollarını ayırmasının ardından başkan Yıldırım Demirören kamuoyundaki soru işaretlerine son noktayı koymak için icra kurulunu bugün Riva'da toplantıya çağırdı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, milli takım teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le bir araya geldi. Toplantıda, eylül ve ekim aylarında yapılacak olan 4 maç için kısa vadeli bir planlama üzerine görüşüldü. Görüşmeden olumsuz sonuç çıkması halinde Mustafa Denizli ile görüşme yapılacak.

Şu an devam eden TFF - İcra Kurulu toplantısında, deneyimli teknik adam ile yapılan görüşme masaya yatırılıyor.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra Fikret Orman'ın "TFF'den bize gelen bir teklif yok, beni kimse aramadı, şu ana kadar bize ulaşmış bir teklif yok" dediği öğrenildi.

CNN Türk