TFF 1. Lig fikstür çekiminde şike iddiası: İptal edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig fikstür çekimi Şanlıurfaspor'un şike iddiasıyla yaptığı başvuru nedeniyle iptal edildi.

Güncellenme 13 Temmuz 2017 13:34

Şanlıurfaspor'un şike iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine TFF 1. Lig fikstür çekimi iptal edildi.

Hürriyet'in haberine göre Şanlıurfaspor'un şike iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine TFF 1. Lig fikstür çekimi iptal edildi. Adana Demirspor kulübü de kura çekiminin iptal edildiğini duyurdu.

TFF 1. Lig fikstür çekimi bugün saat 16.00'da yapılacaktı.

TFF'nin resmi açıklama yapması bekleniyor.

Hürriyet